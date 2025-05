Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

“Eravamo alla fine della visita e improvvisamente abbiamo sentito degli spari provenire dal campo”, ha dichiarato all’Afp un diplomatico europeo che ha chiesto di restare anonimo. “Gli spari non sono stati solo uno o due, ma tanti. È pazzesco”.

Il ministero degli esteri palestinese ha diffuso un video che mostra due soldati israeliani puntare le armi contro un gruppo di diplomatici. Nel breve filmato, che l’Afp non ha potuto verificare, si sentono alcuni spari, ma potrebbe essere stato girato prima del passaggio del convoglio seguito dal giornalista dell’Afp.

L’esercito ha poi espresso il suo “rammarico per l’incidente”.

“In base a una prima ricostruzione dei fatti, il convoglio non ha seguito l’itinerario previsto e i soldati hanno quindi sparato dei colpi d’avvertimento per farlo allontanare”, ha aggiunto, precisando che “non sono stati segnalati feriti”.

“In coordinamento con le autorità militari, ai partecipanti alla visita era stato fornito un preciso itinerario da seguire, considerando che si tratta di una zona di combattimento”, ha affermato l’esercito israeliano in un comunicato.

In precedenza il ministero degli esteri palestinese aveva accusato i soldati israeliani di aver “aperto il fuoco contro un convoglio diplomatico regolarmente accreditato presso l’Anp, in visita a un campo profughi nella regione di Jenin”.

Il ministero ha denunciato “una grave e flagrante violazione del diritto internazionale”, condannando “con la massima fermezza quest’odioso crimine commesso dalle forze d’occupazione israeliane”.

L’episodio si è verificato in un momento in cui stanno aumentando le pressioni internazionali su Israele, che il 17 maggio ha rafforzato la sua offensiva nella Striscia di Gaza, dov’è in corso una catastrofe umanitaria.