Le vendite della Tesla nell’Unione europea si sono dimezzate ad aprile, mentre le case automobilistiche cinesi hanno aumentato la loro quota di mercato, secondo i dati resi pubblici dai costruttori il 27 maggio. In difficoltà per la cattiva reputazione del suo amministratore delegato Elon Musk e per i ritardi nel lancio di nuovi modelli, l’azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche ha visto le immatricolazioni calare del 52,6 per cento ad aprile e del 46,1 per cento dall’inizio dell’anno, secondo l’Associazione europea dei produttori di automobili (Acea). La quota di mercato della Tesla è scesa all’1,1 per cento nei primi quattro mesi del 2025, con 41.677 auto vendute rispetto alle 77.314 dello stesso periodo del 2024.

Iscriviti a

Economica La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Economica La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì. Vedi tutte le newsletter

Leader nelle vendite di auto elettriche fino al 2024, la Tesla è stata superata nell’Unione europea da dieci marchi, tra cui Volkswagen, Bmw, Renault e Byd, secondo la Jato Dynamics. In testa alla classifica delle auto elettriche più vendute c’è l’Elroq, il piccolo suv della Škoda (gruppo Volkswagen). La Model Y della Tesla, che in passato è stata lungamente in testa, è al nono posto. Secondo l’Acea, il mercato dell’auto elettrica sta continuando a crescere in Europa (+26,4 per cento rispetto al 2024) e ad aprile ha raggiunto una quota delle vendite del 15,3 per cento.