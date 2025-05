Il miliardario Elon Musk ha confermato che sta per concludersi la sua partecipazione nell’amministrazione Trump, in cui ricopriva un incarico per la riduzione della spesa pubblica. “Con la conclusione del mio mandato come funzionario governativo speciale, vorrei ringraziare il presidente Donald Trump per avermi dato l’opportunità di ridurre le spese inutili”, ha scritto l’imprenditore sul suo social network X il 28 maggio. “La missione ‘Doge’ (il nome della sua commissione per l’efficienza governativa) diventerà ancora più forte in futuro, diventando uno stile di vita nel governo”, ha affermato l’amministratore delegato di Tesla, SpaceX e X. Ma Musk ha adottato un tono completamente diverso, molto più duro, in un’intervista alla tv Cbs. “Sono rimasto deluso nel vedere questa ingente proposta di legge di bilancio, francamente, che aumenta il deficit”, ha dichiarato Elon Musk in un’intervista, di cui è stato pubblicato un estratto, riferendosi a un’importante proposta di legge finanziaria proposta dal presidente.

Iscriviti a

Americana Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Americana Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica. Vedi tutte le newsletter

Il capo della Tesla e di SpaceX si è anche lamentato con il Washington Post del fatto che Doge stesse “facendo da capro espiatorio per ogni cosa”. Il “grande, bellissimo disegno di legge”, come lo ha definito Donald Trump, è attualmente al vaglio del congresso e mira a realizzare alcune delle principali promesse elettorali del presidente, come l’estensione di grandi tagli fiscali in scadenza. Secondo un’analisi di un’agenzia congressuale indipendente, il disegno di legge, nella sua forma attuale aumenterebbe il deficit federale di quasi quattromila miliardi di dollari nel prossimo decennio. “Penso che una legge possa essere grande o bella. Ma non so se possa essere entrambe le cose”, ha dichiarato Elon Musk nella sua intervista a Cbs News, che sarà trasmessa integralmente il 1 giugno. Questo commento segna la prima crepa pubblica di un’alleanza politica che sembrava solida, nata durante la campagna elettorale, in cui Musk ha finanziato generosamente Trump, e rafforzata durante l’inizio del secondo mandato del presidente. Il ricco imprenditore sudafricano e il presidente sono stati inseparabili nei giorni e nelle settimane successivi all’insediamento del 20 gennaio. Musk si è fatto vedere con Trump nello studio ovale, sull’aereo presidenziale, alle riunioni di gabinetto e sul prato della Casa Bianca per un evento promozionale della Tesla. Immancabilmente vestito di nero e con un berretto, l’imprenditore era onnipresente nei giorni in cui venivano annunciati i tagli agli aiuti internazionali, le chiusure delle agenzie federali e i licenziamenti di massa di dipendenti pubblici, voluti proprio dall’uomo più ricco del mondo. Abbastanza rapidamente, tuttavia, gli articoli sui giornali hanno causato attriti tra il protetto di Trump e i ministri, esasperati dai suoi metodi, considerati brutali, o dal suo atteggiamento percepito come brusco.