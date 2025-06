“Ho partecipato al governo per attuare una linea dura sull’immigrazione, non per accelerare il declino dei Paesi Bassi”, ha aggiunto.

La caduta del governo apre una fase di grande incertezza nel paese, che è la quinta economia dell’Unione europea, in un contesto di crescita dell’estrema destra in tutto il continente.

Secondo i sondaggi, il Pvv è ancora in testa alle intenzioni di voto, ma il divario con gli altri partiti si è ridotto. Il Pvv è infatti tallonato dall’alleanza composta dal Partito del lavoro (Pvda) e dagli ambientalisti della Sinistra verde, guidata dall’ex commissario europeo Frans Timmermans, e dal Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd, centrodestra).

Alla fine di maggio Wilders aveva minacciato di far cadere il governo se non fosse stato adottato in tempi rapidi un piano in dieci punti per contrastare l’immigrazione.

Il piano prevedeva la chiusura del paese ai richiedenti asilo, il rafforzamento dei controlli alle frontiere e l’espulsione delle persone con doppia cittadinanza riconosciute colpevoli di un reato.

Vari politologi e giuristi hanno definito il piano impraticabile o illegale, accusando Wilders di cercare pretesti per far cadere il governo.