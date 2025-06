Lo Zimbabwe abbatterà decine di elefanti per contenerne la popolazione, e ne distribuirà la carne per il consumo, ha affermato il 3 giugno l’autorità locale responsabile della protezione della fauna selvatica.

Il paese dell’Africa meridionale ospita la seconda popolazione di elefanti del mondo dopo quella del Botswana.

L’abbattimento, previsto nella Save valley conservancy, una grande riserva privata nel sudest del paese, riguarderà inizialmente cinquanta elefanti, ha dichiarato in un comunicato l’Autorità dei parchi e della fauna selvatica dello Zimbabwe (ZimParks).

ZimParks non ha precisato quanti animali saranno abbattuti in totale né in quanto tempo.

La decisione di abbattere gli elefanti e di distribuirne la carne ha però suscitato forti critiche nel paese.