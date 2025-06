A Santa Ana, cinquanta chilometri a sudovest di Los Angeles, la sera del 9 giugno le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni e granate stordenti contro i manifestanti che scandivano slogan contro gli agenti della United States immigration and customs enforcement (Ice).

Alcuni scontri sono stati segnalati anche a New York e in Texas. A New York la polizia ha effettuato alcuni arresti durante una manifestazione, mentre ad Austin, in Texas, ha sparato gas lacrimogeni.

Il ricorso alle forze militari federali in California ha provocato la rabbia dei manifestanti e di molti esponenti del Partito democratico, che hanno accusato Trump di alimentare le tensioni.

“Dovrebbero proteggerci e invece ci attaccano”, ha dichiarato all’Afp Kelly Diemer, una manifestante di 47 anni, aggiungendo che gli Stati Uniti “non sono più una democrazia”.