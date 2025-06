Difficile non avvertire la minaccia di una deriva autoritaria. Per la prima volta negli ultimi sessant’anni il presidente degli Stati Uniti ha deciso di fare ricorso alla guardia nazionale contro il parere del governatore di uno stato, in questo caso la California. Fatto ancora più grave, il segretario alla difesa Pete Hegseth ha dichiarato che i marines, dunque l’esercito, sono stati messi in stato d’allerta e sono pronti a entrare in azione in caso di bisogno.

Tutto è cominciato il 6 giugno, con una serie di manifestazioni degenerate in scontri. L’oggetto della protesta sono gli interventi brutali dell’Immigration and customs enforcement (Ice, l’agenzia per il controllo delle frontiere) in alcuni quartieri di Los Angeles, setacciati alla ricerca di immigrati irregolari. I raid sono sempre più frequenti da quando Trump ha messo la lotta all’immigrazione irregolare al centro della sua politica.

In un momento in cui il presidente statunitense si trova in difficoltà su altri terreni – l’economia, le guerre commerciali, la diplomazia o la clamorosa rottura con Elon Musk – gli arresti e le espulsioni dei migranti sono diventati l’unico modo per rassicurare gli elettori scombussolati.