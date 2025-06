Il 15 maggio le temperature hanno superato i 26 gradi in Islanda, un evento senza precedenti.

“Le temperature massime registrate in Islanda a maggio hanno battuto tutti i record, superando di più di 13 gradi la media del mese nel periodo 1991-2020”, ha affermato il Wwa in un comunicato.

“Senza il cambiamento climatico, registrare temperature simili sarebbe stato impossibile”, ha sottolineato Otto.

Nell’est della Groenlandia è stata registrata una temperatura di 3,9 gradi superiore rispetto all’era preindustriale.

“Un’ondata di caldo intorno ai 20 gradi può non sembrare un evento estremo, ma in Groenlandia lo è, e avrà conseguenze in tutto il mondo”, ha aggiunto Otto.