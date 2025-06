Il 13 giugno l’Iran ha definito una “dichiarazione di guerra” i massicci attacchi israeliani in territorio iraniano, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato raid “ancora più brutali” se Teheran non firmerà un accordo sul suo programma nucleare.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Mentre in tutto il mondo si moltiplicano gli appelli alla distensione, a metà giornata ci sono state nuove esplosioni in Iran. I mezzi d’informazione locali hanno riferito di un nuovo bombardamento contro il sito nucleare di Natanz (centro) e di un incendio all’aeroporto di Tabriz (nordovest).

Gli attacchi arrivano in un momento in cui stanno aumentando le pressioni sull’Iran riguardo al suo programma nucleare. I paesi occidentali sospettano da anni che Teheran voglia dotarsi delle armi nucleari, mentre Teheran sostiene che il suo programma nucleare non abbia scopi militari ma civili.

“Morte a Israele, morte all’America!”, hanno gridato la mattina del 13 giugno i manifestanti scesi in piazza nel centro della capitale Teheran.