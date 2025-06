Il presidente statunitense Donald Trump ha lasciato il 16 giugno, con un giorno d’anticipo, il vertice del G7 in Canada, affermando che la sua partenza non ha “niente a che fare” con gli sforzi per un cessate il fuoco in Medio Oriente.

La partenza di Trump aumenta l’incertezza sul conflitto militare tra Israele e Iran, che era al centro delle discussioni tra i leader del G7 (Germania, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia e Giappone). I colloqui proseguiranno il 17 giugno senza il presidente statunitense.

Secondo i mezzi d’informazione statunitensi, Trump raggiungerà la cosiddetta Situation room, la sala di crisi della Casa Bianca dove i presidenti riuniscono il Consiglio per la sicurezza nazionale in momenti geopolitici cruciali o in occasione di operazioni militari particolarmente rilevanti.