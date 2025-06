Nel testo della sua decisione, pubblicato su internet, la polizia afferma di agire “nell’ambito delle sue competenze in materia di raduni pubblici”.

“Persone minorenni potrebbero essere esposte a comportamenti vietati sia in modo attivo, partecipando all’evento, sia in modo passivo, per il suo carattere pubblico”, ha dichiarato il capo della polizia. A sostegno di questa tesi, la polizia ha mostrato foto di persone omosessuali che si baciano durante i Pride degli ultimi anni.

Secondo le autorità, il Pride dovrebbe svolgersi in un luogo chiuso, vietando l’accesso ai minorenni.

Il sindaco progressista di Budapest Gergely Karácsony ha reagito alla decisione della polizia affermando che “non significa niente”. Secondo lui, il Pride è un “evento di competenza del comune” che non richiede un’autorizzazione speciale.

“Il 28 giugno il Pride si svolgerà regolarmente, punto e basta”, ha dichiarato, senza menzionare l’ipotesi di un ricorso alla corte suprema.