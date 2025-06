Secondo le ong per i diritti umani, più di sessanta persone erano state uccise e più di ottanta sequestrate, alcune delle quali non sono più state ritrovate.

Il 25 giugno 2024 i manifestanti avevano occupato il parlamento per chiedere il ritiro della finanziaria e le dimissioni del presidente William Ruto, ma l’ondata di proteste era continuata fino a luglio inoltrato.

Otto persone sono morte e almeno quattrocento sono rimaste ferite il 25 giugno nelle manifestazioni a Nairobi e in altre città del Kenya nel primo anniversario dell’inizio dell’ondata di proteste del 2024 contro la corruzione e contro la legge di bilancio di quell’anno, che avrebbe aumentato le tasse.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Il 25 giugno migliaia di manifestanti, in grande maggioranza giovani, sono scesi di nuovo in strada a Nairobi, ma anche nella città costiera di Mombasa e in altre province del paese.

Alcuni hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza, che hanno risposto con gas lacrimogeni e granate stordenti.

Secondo una coalizione di una ventina di ong per i diritti umani, tra cui Amnesty international, otto persone sono morte e almeno quattrocento sono rimaste ferite in tutto il paese, 83 delle quali in gravi condizioni.

Almeno otto manifestanti sono stati ricoverati in ospedale con ferite di arma da fuoco e tre dei feriti sono poliziotti, hanno aggiunto le ong.