In Asia

“Le nove vittime sono state picchiate e strangolate, uccise, derubate e poi mutilate. Parti dei loro corpi sono state conservate e altre sono state gettate in una discarica”, ha dichiarato.

In una conferenza stampa che si è tenuta il 27 giugno a Tokyo, il ministro della giustizia Keisuke Suzuki ha affermato che i reati di Shiraishi, compiuti nel 2017, comprendono “omicidio, stupro, furto e distruzione e abbandono di cadavere”.

Dopo aver attirato le vittime nel suo piccolo appartamento alla periferia sudoccidentale di Tokyo, Shiraishi le uccideva e ne smembrava i corpi.

Il 31 ottobre 2017 la polizia aveva fatto irruzione nel suo appartamento, scoprendo 240 resti umani nascosti in frigoriferi e cassette degli attrezzi, cosparsi di sabbietta per lettiere di gatti per cercare di nascondere il cattivo odore.

Gli agenti avevano trovato forbici, coltelli, una sega e vari attrezzi per la falegnameria.

La polizia era arrivata a lui indagando sulla scomparsa di una donna di 23 anni. Il fratello della donna era infatti riuscito a collegarsi al suo account Twitter, scoprendo messaggi sospetti.