Il 30 giugno l’Aemet ha emesso un’allerta per “temperature estreme” e “forti temporali” in Spagna, come avevano già fatto il giorno prima le autorità portoghesi. La colonnina di mercurio ha nuovamente superato i 40 gradi in varie regioni di Spagna e Portogallo, soprattutto vicino al confine.

Il Portogallo ha registrato il 29 giugno una temperatura di 46,6 gradi a Mora, circa cento chilometri a est di Lisbona, anche questa un record per un mese di giugno.

In Italia il ministero della salute ha affermato che diciassette città, tra cui Roma, Milano, Firenze e Verona, saranno da “bollino rosso” il 1 luglio.

“L’Italia sta vivendo una delle peggiori ondate di caldo dell’estate, che oltretutto durerà parecchi giorni”, ha dichiarato all’Afp Antonio Spano, fondatore di ilmeteo.it.

Mentre i pompieri sono impegnati a combattere gli incendi che si sono sviluppati in varie regioni italiane, i mezzi d’informazione hanno riferito della morte in Basilicata di una donna di 77 anni, soffocata dal fumo di un rogo.