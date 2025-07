Nonostante i ripetuti appelli per una tregua, il 30 giugno la difesa civile palestinese ha riferito di 51 morti, 24 dei quali in un internet café, in una serie di operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, devastata da più di venti mesi di guerra.

La rapidità con cui si è conclusa la guerra di dodici giorni tra Israele e Iran ha riacceso le speranze di una fine delle ostilità a Gaza, dov’è in corso una catastrofe umanitaria.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarà alla Casa Bianca il 7 luglio, ha dichiarato all’Afp un funzionario statunitense che ha chiesto di rimanere anonimo, mentre Washington sta intensificando le pressioni per un cessate il fuoco.

Di recente il presidente statunitense Donald Trump ha esortato Israele a “concludere un accordo a Gaza”.

“L’offensiva israeliana non ha più alcun senso e, anzi, danneggia Israele sul piano politico, economico e di sicurezza”, ha dichiarato il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid, sottolineando che i vertici dell’esercito la pensano come lui.