L’esercito maliano ha riferito in un comunicato di “attacchi coordinati condotti nelle prime ore del mattino contro le postazioni delle Fama (le forze armate del Mali, ndr) in sette città: Kayes, Niono, Molodo, Sandaré, Nioro, Diboli e Gogui”.

Il 1 luglio alcuni gruppi jihadisti hanno condotto una serie di attacchi coordinati contro le postazioni dell’esercito maliano in varie città nell’ovest del paese, mentre aumentano le violenze nel Sahel.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Al momento l’Afp non è in grado di confermare le informazioni e non è disponibile un bilancio delle vittime.

Il 1 e il 2 giugno i miliziani del Gsim avevano già condotto due grandi attacchi contro l’esercito maliano, prima nel centro del paese e poi a Timbuctù (nord).

Il 1 giugno avevano preso d’assalto una zona militare a Boulikessi, causando la morte di almeno trenta soldati maliani. Il 2 giugno avevano attaccato una base militare a Timbuctù e lanciato granate contro l’aeroporto della città.

Dal 2012 il Mali deve affrontare la violenza dei gruppi jihadisti legati ad Al Qaeda e al gruppo Stato islamico.