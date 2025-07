Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato il 1 luglio che Israele, alleato degli Stati Uniti, ha accettato una proposta di tregua di due mesi nella Striscia di Gaza, esortando Hamas a fare lo stesso.

“Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni, durante la quale lavoreremo con le parti per mettere fine definitivamente alla guerra”, ha scritto sul suo social network Truth Social.

“La proposta di tregua sarà presentata ufficialmente dal Qatar e dall’Egitto, che hanno lavorato duramente per metterla a punto”, ha aggiunto. “Spero, per il bene del Medio Oriente, che anche Hamas accetterà la proposta, che è l’unica possibile. In caso contrario la situazione continuerà a peggiorare”.

La Striscia di Gaza è devastata da quasi ventuno mesi di guerra e in preda a una catastrofe umanitaria.