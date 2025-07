Dieci persone sono state soccorse in seguito all’affondamento da parte dei ribelli huthi del cargo Eternity C nel mar Rosso, mentre tre sono morte e dodici risultano disperse, ha affermato il 10 luglio la missione europea Aspides.

L’attacco, uno dei più letali condotti dagli huthi contro le navi in transito nel mar Rosso e nel golfo di Aden, segna un’escalation in questo corridoio marittimo essenziale per il commercio mondiale, mettendo a rischio un accordo di tregua concluso a maggio con gli Stati Uniti.

Dopo alcune settimane di calma, il 6 luglio gli huthi avevano attaccato la Magic Seas, il cui equipaggio era stato soccorso dalla marina degli Emirati Arabi Uniti, e tra il 7 e l’8 luglio la Eternity C. Entrambe le navi erano affondate.