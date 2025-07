Il 14 luglio le nuove autorità siriane hanno inviato l’esercito nella regione meridionale di Al Suwayda, dove gli scontri tra tribù beduine sunnite e combattenti drusi hanno causato almeno 89 morti.

Queste nuove violenze intercomunitarie mostrano le difficoltà che il governo guidato da Ahmed al Sharaa deve affrontare dopo la caduta del regime di Bashar al Assad, in un paese devastato da quasi quattordici anni di guerra civile.

Secondo l’ong Osservatorio siriano per i diritti umani, scontri sporadici sono ancora in corso in alcuni villaggi della regione.

Gli scontri sono scoppiati il 13 luglio all’indomani “del rapimento di un venditore ambulante druso da parte di un gruppo armato di beduini sulla strada tra la città di Al Suwayda e la capitale Damasco”, ha precisato l’ong.