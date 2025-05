Le bombe a orologeria lasciate in eredità da decenni di dittatura in Siria stanno esplodendo una dopo l’altra, minacciando la sua transizione. Dopo i massacri che all’inizio di marzo avevano colpito gli alawiti, la minoranza a cui appartiene il clan Assad, stavolta è la comunità drusa a essere colpita.

Come accade sempre in Medio Oriente, anche in Siria le questioni interne hanno una valenza regionale. In questo caso, Israele si presenta come difensore dei drusi siriani e moltiplica le operazioni militari in territorio siriano, rendendo la situazione ancora più esplosiva.