Il 14 luglio, in un discorso tenuto davanti a una commissione parlamentare, Feitó aveva affermato che le persone che rovistano nei cassonetti della spazzatura non lo fanno per cercare cibo. Aveva anche criticato le persone che lavano i vetri per strada, accusandole di cercare “facili guadagni”.

“Vediamo persone che sembrano mendicanti, ma osservando meglio le loro mani e i loro vestiti ci accorgiamo che in realtà fingono di esserlo. A Cuba non ci sono mendicanti”, aveva dichiarato.

Queste parole avevano suscitato forte indignazione sui social network in un momento in cui molti cubani sono in difficoltà a causa dell’inflazione e in cui i mendicanti sono sempre di più, soprattutto nella capitale L’Avana.

“Questi non sono mendicanti, ma persone che fingono di esserlo”, ha scherzato un utente su Facebook, pubblicando alcune foto di persone che rovistano nei cassonetti.