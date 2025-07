L’ultimo attacco mortale della Russia all’Ucraina è arrivato pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum di dieci giorni a Mosca per fermare l’invasione dell’Ucraina, giunta al quarto anno. Washington ha minacciato di adottare sanzioni contro Mosca, se l’ultimatum non sarà rispettato.

La Russia ha dichiarato di aver conquistato la città di Chasiv Yar, che era un nodo militare sstrategico per le forze ucraine nell’est del paese. La città “è stata liberata dalle forze russe”, ha dichiarato il ministero della difesa russo in un comunicato.

La presa della città, che è stata teatro di battaglie per mesi, è l’ultima località a cadere nelle mani delle forze russe, che da mesi stanno guadagnando territori in maniera costante.

La caduta della città in cima alla collina apre ora la strada alle forze russe per avanzare verso le roccaforti nella regione orientale di Donetsk, come la città di di Kramatorsk e Sloviansk, importanti basi logistiche per l’esercito ucraino e sede di molti civili che finora non sono fuggiti dai combattimenti.

Il Cremlino ha fatto della conquista della regione di Donetsk la sua priorità militare e già alla fine del 2022 ha affermato che il territorio industriale faceva parte della Russia.

Kiev sta cercando di respingere l’offensiva estiva della Russia, che ha compiuto nuove avanzate in aree ampiamente risparmiate dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022.

L’attacco di giovedì è arrivato sulla scia di un attacco russo a un campo di addestramento militare, che il 29 luglio ha ucciso almeno tre soldati ucraini.

Dopo gli attacchi del 31 luglio, il ministro degli esteri ucraino ha chiesto alla comunità internazionale di esercitare la massima pressione su Mosca per porre fine alla guerra lanciata nel febbraio 2022.

“Il presidente Trump è stato molto generoso e molto paziente con Putin, cercando di trovare una soluzione”, ha scritto Sybiga.

Ma al presidente russo Vladimir Putin “non interessa alcun tentativo di porre fine alle uccisioni. Cerca solo di distruggere e uccidere. Perché l’intera esistenza di questo criminale di guerra si basa su questa guerra insensata, che non può vincere ma che si rifiuta di terminare”.

“È ora di fargli sentire il dolore e le conseguenze delle sue scelte. È ora di esercitare la massima pressione su Mosca”, ha scritto Sybiga.