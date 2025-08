Lo storico conservatore Karol Nawrocki ha prestato giuramento come nuovo presidente della Polonia il 6 agosto. Le sue dichiarazioni prefigurano una difficile coabitazione con il governo filoeuropeo di Donald Tusk.

In mattinata il nuovo capo dello stato ha prestato giuramento davanti a entrambe le camere del parlamento, riunite in sessione straordinaria e ha poi pronunciato il suo discorso inaugurale. Nel corso della giornata, parteciperà a una serie di cerimonie, tra cui una messa per la patria e il presidente polacco.

Numerose manifestazioni a suo sostegno, organizzate dalla destra, sono previste per tutta la giornata a Varsavia. Nawrocki, storico di formazione sostenuto dal principale partito di opposizione, Diritto e giustizia (PiS, nazionalista), ha vinto le elezioni presidenziali del primo giugno con una stretta maggioranza.

Ha sconfitto il filoeuropeo Rafal Trzaskowski, una grave battuta d’arresto per la coalizione filoeuropea in carica da quasi due anni, e conferma della forte polarizzazione politica in questo stato della Nato e dell’Unione europea, vicino e grande sostenitore dell’Ucraina di fronte all’aggressione russa.