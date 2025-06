Trump-Europa uno a uno, palla al centro. Oggi potremmo riassumere con questa metafora calcistica il risultato delle elezioni presidenziali polacche del 1 giugno, ma sarebbe ingiusto nei confronti di molti elettori polacchi che hanno partecipato in massa a uno scrutinio democratico e che sicuramente non si riconoscono in questa sintesi brutale. D’altronde nel paese la polarizzazione, rivelatasi molto profonda, esiste da prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Eppure non possiamo ignorare questo fattore che si ripresenta a ogni votazione in Europa: l’amministrazione Trump sostiene apertamente i candidati populisti o di estrema destra, purché siano ostili al progetto europeo. Il pareggio a cui si accennava prima è il risultato delle ultime due elezioni presidenziali nel continente: in Romania, dove il liberale Nicușor Dan ha battuto il candidato di estrema destra sostenuto dalla Casa Bianca; e in Polonia, dov’è successo il contrario, con la vittoria dell’ultranazionalista Karol Nawrocki contro il politico liberale.

Il sostegno di Washington è stato inequivocabile. La settimana scorsa la segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem ha partecipato a un raduno dei conservatori polacchi e ha manifestato il suo appoggio nei confronti di Nawrocki, attaccando il rivale Rafał Trzaskowski.