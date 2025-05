Oggi emerge un’immagine rassicurante dell’Europa. È quella di Friedrich Merz, nuovo cancelliere della Germania, che la sera della sua vittoria elettorale aveva dichiarato che il suo paese avrebbe dovuto essere “indipendente dagli Stati Uniti”. Domani Merz sarà a Parigi, in Francia, e poi a Varsavia, in Polonia. Un progetto per l’Unione comincia a delinearsi davanti al tornado Trump e alle altre sfide di questo momento storico.

C’è poi l’ascesa spettacolare del candidato dell’estrema destra George Simion al primo turno delle elezioni presidenziali in Romania, con buone possibilità di affermarsi al secondo scrutinio, il 18 maggio. Candidato “Trump-compatibile”, Simion ha migliorato il risultato ottenuto da un altro leader dell’estrema destra, Călin Georgescu, in un’elezione però annullata lo scorso autunno per sospetti di manipolazioni russe attraverso TikTok.

Da queste tendenze contraddittorie emergono due lezioni. La prima è che l’effetto Trump non è univoco. Da un lato l’incombente figura del presidente statunitense ha permesso la vittoria liberale in Canada e quella laburista in Australia. Paesi in cui l’aggressività delle sue politiche ha provocato una reazione degli elettori. Dall’altro, però, non ha scoraggiato i sostenitori dei candidati demagogici come Farage o complottisti come Simion.

Il futuro dell’Europa è quello rappresentato da Merz o da Simion? È nell’unità e nei suoi valori davanti alla deriva trumpiana o nella divisione e nel vassallaggio sotto Mosca o Washington, a seconda delle situazioni?