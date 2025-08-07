Il 7 agosto sono entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi sulle merci provenienti da decine di paesi, delineando il nuovo ordine commerciale mondiale, voluto dal presidente Donald Trump.

Queste tariffe, entrate in vigore alle 4, una settimana dopo la firma del decreto da parte del presidente degli Stati Uniti, sostituiscono il supplemento del 10 per cento applicato da aprile su quasi tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti. L’obiettivo di Donald Trump è quello di riequilibrare gli scambi commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi partner, che a suo avviso si stanno “approfittando” della prima potenza economica.

“Miliardi di dollari, in gran parte provenienti da paesi che si sono fregati le mani e si sono approfittati degli Stati Uniti, cominceranno a confluire negli Stati Uniti”, ha annunciato il leader sul suo social network Truth, pochi minuti prima della scadenza. Queste sovrattasse variano dal 15 per cento al 41 per cento. L’Unione europea (Ue), il Giappone e la Corea del Sud, che sono tra i principali partner commerciali degli Stati Uniti, sono colpiti da un’aliquota di almeno il 15 per cento.

Prima dell’entrata in vigore delle nuove tasse, l’aliquota media effettiva applicata ai prodotti che entrano nel paese era del 18,4 per cento, la più alta dal 1933, secondo il centro di ricerca Budget lab dell’università di Yale.