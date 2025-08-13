Il tribunale ha approvato il mandato di arresto, citando il rischio di manomissione delle prove, dopo che i pubblici ministeri hanno presentato un parere di 848 pagine che illustra le presunte “azioni illegali” di Kim. Con l’arresto della donna, la Corea del Sud ha un ex presidente e una ex first lady entrambi dietro le sbarre per la prima volta nella storia del paese.

L’arresto è avvenuto poche ore dopo che la corte distrettuale centrale di Seul ha esaminato la richiesta di mandato di arresto presentata dai pubblici ministeri nei confronti della donna.

L’ex first lady della Corea del Sud, Kim Keon-hee, è stata arrestata il 12 agosto per una serie di accuse, tra cui manipolazione delle azioni e corruzione, secondo quanto dichiarato dai pubblici ministeri.

Le accuse contro Kim includono violazioni delle leggi sui mercati e sugli investimenti finanziari e leggi sui fondi pubblici. L’arresto è il culmine di una drammatica vicenda cominciata con la proclamazione della legge marziale da parte dell’ex presidente Yoon Suk Yeol il 3 dicembre, che ha visto i soldati dispiegati in parlamento, ma che è stata rapidamente bocciata dai deputati dell’opposizione.

Yoon, ex procuratore capo, è stato messo sotto impeachment e rimosso dall’incarico ad aprile per la dichiarazione della legge marziale, poi sono state convocate le elezioni a giugno. Yoon è in arresto e in detenzione dal 10 luglio.

La settimana scorsa, Kim è stata interrogata per ore dai pubblici ministeri, che il giorno dopo hanno richiesto l’arresto. “Mi scuso sinceramente per aver causato problemi pur essendo una persona di nessuna importanza”, ha detto Kim arrivando all’ufficio del procuratore.

Le polemiche circondano da tempo Kim, con questioni che riguardano il suo ruolo nella manipolazione dei mercati. È anche accusata di aver interferito nel processo di nomina dei deputati del partito di Yoon, una violazione delle leggi elettorali.

Yoon, in qualità di presidente, ha posto il veto a tre proposte di legge per indagini speciali approvate dal parlamento controllato dall’opposizione che cercavano di indagare sulle accuse contro Kim, con l’ultimo veto posto a fine novembre.

Una settimana dopo, Yoon ha dichiarato la legge marziale. Dopo l’arresto, è stata interrotta la protezione del presidential security service di cui l’ex first lady beneficiava. Kim può essere trattenuta per un massimo di venti giorni, mentre i pubblici ministeri si preparano a incriminarla formalmente, ha dichiarato all’Afp l’esperto Kim Nam-ju.

“Una volta incriminata, Kim potrebbe rimanere detenuta fino a sei mesi”, ha dichiarato l’avvocato Kim Nam-ju. L’ex first lady può impugnare il mandato in tribunale in quanto illegale, “ma date le circostanze attuali, sembra esserci un alto rischio di distruzione delle prove, rendendo improbabile la revoca del mandato e il rilascio”, ha aggiunto. “Un’altra opzione è la cauzione, ma anche questa non viene concessa se si teme la distruzione delle prove”.