Nelle ultime ventiquattr’ore gli attacchi russi contro l’Ucraina hanno provocato la morte di almeno otto persone e il ferimento di diciotto, tra cui alcuni bambini. Lo scrive il Kyiv Independent citando funzionari locali.
Nella regione di Kherson, quattro persone sono state uccise e sei ferite in attacchi con droni e artiglieria contro aree residenziali e infrastrutture. Lo ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin. Gli attacchi hanno danneggiato più di cento case, un gasdotto, un veicolo medico e attrezzature agricole.
Questa mattina un attacco di artiglieria russa ha ferito un ragazzo di 16 anni, che è stato ricoverato in ospedale con traumi da esplosione e ferite da schegge. Nella provincia di Donetsk, tre civili sono stati uccisi e tre feriti in attacchi su Kostiantynivka, Pokrovsk e Rodynske. Lo ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin.
Nella provincia di Kharkiv, una persona è stata uccisa e un’altra ferita in bombardamenti e attacchi con droni contro sei insediamenti, ha dichiarato il governatore Oleh Syniehubov.
Nella provincia di Sumy, diverse comunità sono state sottoposte a pesanti bombardamenti e attacchi con droni, ferendo almeno sette civili, tra cui un bambino di sette anni, ha dichiarato l’amministrazione regionale.
L’Ucraina ha lanciato decine di droni contro la Russia, un attacco che ha ferito tre persone e causato incendi in due regioni meridionali del paese, tra cui una raffineria di petrolio. Lo hanno annunciato le autorità russe.
“L’attacco ha causato una fuoriuscita di prodotti petroliferi che ha preso fuoco nella raffineria di petrolio di Volgograd”, ha dichiarato il governatore della regione, Andrei Bocharov, in una dichiarazione su Telegram. Un altro drone ucraino ha colpito un’auto e ferito tre persone nella regione di Belgorod, ha dichiarato il governatore, Vyacheslav Gladkov.
Alla vigilia di un vertice in Alaska tra Donald Trump e il suo omologo russo, Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Londra dal primo ministro britannico Keir Starmer.
Zelensky e i suoi alleati europei hanno intensificato la pressione diplomatica per porre fine alla guerra in Ucraina, con entrambe le parti che cercano di affermare la loro posizione, prima dell’incontro di Anchorage.
Pressioni vengono esercitate anche sul terreno: in risposta a una forte offensiva militare russa negli ultimi giorni, l’Ucraina ha lanciato decine di droni per quasi cinquecento chilometri in territorio russo nella notte tra il 12 e il 13 agosto, incendiando una raffineria e ferendo tre persone vicino a Volgograd (a sud), secondo funzionari russi.
Donald Trump, che dovrebbe parlare nello studio ovale il 14 agosto su un argomento non specificato dalla Casa Bianca, ha affermato di voler “tastare il terreno” in Alaska con Vladimir Putin. Il 13 agosto ha affermato che sono possibili due esiti.
Se l’incontro andrà bene, porterà “quasi immediatamente” a un incontro a tre tra il presidente russo Volodymyr Zelensky e lui stesso per porre fine alla guerra scatenata nel febbraio 2022 dall’invasione russa.
Ma se il suo primo incontro di persona con il leader del Cremlino dal 2019 dovesse rivelarsi un fiasco, Donald Trump ha assicurato che non ci sarà un “secondo incontro” per porre fine al conflitto più sanguinoso in Europa dalla seconda guerra mondiale.
Colpito dai commenti della stampa che presentavano il vertice come una vittoria diplomatica per Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti ha assicurato che la Russia avrebbe dovuto affrontare “conseguenze molto gravi” se non avesse accettato di porre fine alla guerra, senza specificare questa minaccia.
Il 12 agosto nel centro di Anchorage, dove si svolgerà il summit, non c’erano strade transennate, quartieri barricati o persino una presenza visibile della polizia. A prima vista, nulla suggeriva che sia in programma un vertice di questo livello
Ma all’aeroporto, giornalisti con telecamere si mescolano ai turisti carichi di canne da pesca. Gli hotel sono pieni, gli autonoleggi vuoti. Trump e Putin si incontreranno alla base militare di Elmendorf-Richardson, la cui importanza strategica raggiunse l’apice durante la guerra fredda.