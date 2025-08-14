Nelle ultime ventiquattr’ore gli attacchi russi contro l’Ucraina hanno provocato la morte di almeno otto persone e il ferimento di diciotto, tra cui alcuni bambini. Lo scrive il Kyiv Independent citando funzionari locali.

Nella regione di Kherson, quattro persone sono state uccise e sei ferite in attacchi con droni e artiglieria contro aree residenziali e infrastrutture. Lo ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin. Gli attacchi hanno danneggiato più di cento case, un gasdotto, un veicolo medico e attrezzature agricole.

Questa mattina un attacco di artiglieria russa ha ferito un ragazzo di 16 anni, che è stato ricoverato in ospedale con traumi da esplosione e ferite da schegge. Nella provincia di Donetsk, tre civili sono stati uccisi e tre feriti in attacchi su Kostiantynivka, Pokrovsk e Rodynske. Lo ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin.

Nella provincia di Kharkiv, una persona è stata uccisa e un’altra ferita in bombardamenti e attacchi con droni contro sei insediamenti, ha dichiarato il governatore Oleh Syniehubov.

Nella provincia di Sumy, diverse comunità sono state sottoposte a pesanti bombardamenti e attacchi con droni, ferendo almeno sette civili, tra cui un bambino di sette anni, ha dichiarato l’amministrazione regionale.

L’Ucraina ha lanciato decine di droni contro la Russia, un attacco che ha ferito tre persone e causato incendi in due regioni meridionali del paese, tra cui una raffineria di petrolio. Lo hanno annunciato le autorità russe.

“L’attacco ha causato una fuoriuscita di prodotti petroliferi che ha preso fuoco nella raffineria di petrolio di Volgograd”, ha dichiarato il governatore della regione, Andrei Bocharov, in una dichiarazione su Telegram. Un altro drone ucraino ha colpito un’auto e ferito tre persone nella regione di Belgorod, ha dichiarato il governatore, Vyacheslav Gladkov.