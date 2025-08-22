All’inizio del mese la corte aveva infatti ordinato alle autorità di aprire dei canili entro otto settimane e di tenere un registro giornaliero dei cani catturati.

La corte ha ora stabilito che i cani randagi devono essere “vaccinati e sterilizzati, e poi rilasciati”, a meno che non siano sospettati di avere la rabbia o “manifestino comportamenti aggressivi”.

Il nuovo provvedimento è stato accolto con favore dagli animalisti.

Secondo i dati del governo, nel 2024 a New Delhi sono stati segnalati più di 25mila casi di morsi di cane, ma nessun decesso umano per la rabbia.

I mezzi d’informazione della capitale riferiscono spesso di attacchi di branchi di cani a bambini piccoli.