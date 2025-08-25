La mattina del 25 agosto cinque giornalisti, tra cui dei collaboratori di Al Jazeera, Reuters e Associated Press (Ap), sono rimasti uccisi negli attacchi israeliani contro un ospedale nel sud della Striscia di Gaza, che ha causato venti morti, secondo la difesa civile palestinese.

L’emittente tv Al Jazeera e le agenzie di stampa Reuters e Ap hanno denunciato la morte di un collaboratore ciascuna, esprimendo shock e tristezza.

L’esercito israeliano ha ammesso di aver condotto “un attacco nella zona dell’ospedale Nasser a Khan Yunis”, precisando di non aver preso di mira volontariamente dei giornalisti e annunciando l’apertura di un’inchiesta.