Il salvadoregno Kilmar Ábrego García, diventato simbolo della politica migratoria di Donald Trump dopo essere stato espulso ingiustamente e poi riportato negli Stati Uniti al termine di una battaglia legale durata mesi, è stato nuovamente arrestato, ha annunciato il 25 agosto il suo avvocato.

Ábrego García è stato arrestato a Baltimora dopo essersi presentato agli uffici dello United States immigration and customs enforcement (Ice), un’agenzia federale, pochi giorni dopo il suo rilascio da una prigione del Tennessee, ha dichiarato Simon Sandoval-Moshenberg ai manifestanti riuniti davanti all’edificio.

A marzo Ábrego García era stato espulso senza processo verso il Salvador insieme ad altri 250 uomini, la maggior parte dei quali sospettati di appartenere alla banda criminale venezuelana Tren de Aragua.