Almeno 33 persone sono morte nelle alluvioni e nelle frane, causate dalle forti piogge, che hanno colpito il territorio himalayano del Jammu e Kashmir, nel nord dell’India, hanno annunciato il 27 agosto le autorità locali.

Le vittime sono state travolte dall’acqua e dal fango lungo una strada che porta al tempio indù di Vaishno Devi, ha dichiarato all’Afp un responsabile dei soccorsi.

Secondo il servizio meteorologico indiano, due località hanno registrato livelli record di precipitazioni: 296 millimetri in ventiquattr’ore a Jammu, il 9 per cento in più rispetto al record del 1973, e addirittura 629 millimetri a Udhampur, l’84 per cento in più rispetto al record del 2019.