Un gruppo di manifestanti ha lanciato il 27 agosto pietre e bottiglie contro il convoglio del presidente argentino Javier Milei, alla periferia di Buenos Aires, in risposta a un presunto caso di corruzione che coinvolge la sorella. Milei, che viaggiava a bordo di un veicolo presidenziale a Lomas de Zamora, un sobborgo della capitale, nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni legislative di ottobre, è rimasto illeso. “I manifestanti hanno attaccato il corteo presidenziale a colpi di pietre, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito”, ha affermato sul social network X Manuel Adorni, portavoce della presidenza argentina.

Adorni ha attribuito la responsabilità dei disordini ai sostenitori dell’ex presidente di centrosinistra Cristina Fernández (2007-2015), che è agli arresti domiciliari da giugno. I lanci sono stati seguiti da una calca, e una donna, sostenitrice del presidente ultraliberista, è rimasta ferita, ha riferito un giornalista dell’Afp. I manifestanti, che avevano cartelli con la scritta “Milei fuori da Lomas de Zamora”, protestavano per un presunto caso di corruzione che coinvolge Karina Milei, la sorella del presidente.