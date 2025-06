Il 10 giugno la corte suprema argentina ha confermato la condanna in via definitiva a Cristina Fernández de Kirchner, che dovrà scontare sei anni di carcere e sarà interdetta a vita da ogni carica pubblica. L’accusa è di corruzione e illeciti ai danni dello stato durante i suoi mandati presidenziali, dal 2007 al 2015, quando avrebbe concesso appalti milionari a Lázaro Báez, un imprenditore e amico di famiglia per realizzare decine di opere pubbliche nella provincia meridionale di Santa Cruz, dove il marito Néstor Kirchner, morto nel 2013, ha governato per più di dieci anni e dove Fernández ha ancora la residenza. Visto che ha più 70 anni, l’ex presidente ha il diritto di scontare la pena agli arresti domiciliari, ma questo non cambia il dato più importante della sentenza: la figura più influente della vita politica argentina degli ultimi vent’anni non potrà più candidarsi a nessuna elezione.

Ascolta | La puntata del podcast Il Mondo sulla condanna di Cristina Kirchner

Il suo piano di correre a ottobre per un seggio come deputata per la provincia di Buenos Aires, e quindi di ottenere l’immunità parlamentare, è saltato. Fernández, che si ritiene vittima di una persecuzione politico-giudiziaria con lo scopo di estrometterla dalla vita istituzionale del paese, dovrà rispondere anche a un’altra accusa di corruzione, nel caso Hotesur-Los Sauces: quella secondo cui Báez avrebbe trasferito milioni di pesos ai Kirchner tramite l’affitto di camere nei loro hotel nella città patagonica di El Calafate, come compenso per gli appalti pubblici milionari assegnati alla sua azienda, l’Austral Construcciones.

Nel frattempo la sentenza della corte ha sollevato reazioni forti tra i sostenitori e gli avversari di Cristina Fernández, che ha ricevuto messaggi di solidarietà da alcuni leader latinoamericani, in particolare dal presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva. Il leader della sinistra brasiliana e punto di riferimento di quella latinoamericana è entrato in carcere nell’aprile 2018 e ha trascorso in una cella di quindici metri quadrati 580 giorni per una condanna di corruzione, che poi è stata annullata.