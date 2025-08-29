Il 29 agosto la corte costituzionale tailandese ha destituito la premier Paetongtarn Shinawatra e il suo governo per la gestione della recente crisi al confine con la Cambogia.

Secondo i nove giudici, la premier ha violato gli “standard etici” richiesti dalla costituzione per ricoprire l’incarico.

Paetongtarn, 39 anni, ha fatto sapere che rispetterà la sentenza ma ha ribadito di aver sempre agito per il bene del paese.

Le contestazioni riguardavano una conversazione telefonica, avvenuta a giugno, tra Paetongtarn e l’ex primo ministro cambogiano Hun Sen, che quest’ultimo aveva registrato e condiviso pubblicamente. Durante la conversazione, il cui obiettivo era riportare la calma al confine conteso tra Thailandia e Cambogia, la premier aveva definito un generale tailandese un “oppositore” e usato toni considerati troppo deferenti nei confronti del suo interlocutore.