Condannato a maggio per aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese di un film, l’attore francese Gérard Depardieu, 76 anni, dovrà affrontare un nuovo processo, questa volta davanti al tribunale penale dipartimentale di Parigi, per stupro ai danni dell’attrice Charlotte Arnould.

“Dopo sette anni di orrore questa decisione ristabilisce una forma di verità giudiziaria. Mi sento sollevata”, ha scritto su Instagram Arnould, 29 anni.

Depardieu, icona del cinema francese, è accusato di aver commesso aggressioni sessuali e stupri con penetrazione digitale (usando le dita) in due occasioni, il 7 e il 13 agosto 2018, nella sua abitazione a Parigi, ha dichiarato all’Afp l’avvocata Carine Durrieu Diebolt, che rappresenta l’attrice.

La procura di Parigi aveva chiesto l’incriminazione di Depardieu per stupro e aggressione sessuale.