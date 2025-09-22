Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha concesso la grazia all’attivista egiziano-britannico Alaa Abdel Fattah, ha affermato il 22 settembre Al Qahera News, un mezzo d’informazione filogovernativo.

“Il presidente ha concesso la grazia a vari detenuti, attivando i meccanismi costituzionali e giuridici necessari”, ha dichiarato, precisando che Abdel Fattah è tra i beneficiari.

Figura emblematica della rivoluzione egiziana del 2011, Abdel Fattah era stato arrestato l’ultima volta nel 2019 e condannato a cinque anni di prigione per aver pubblicato su Facebook un messaggio che denunciava le violenze della polizia.

L’attivista, 43 anni, ha trascorso gran parte degli ultimi dieci anni dietro le sbarre.