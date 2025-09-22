In un messaggio pubblicato sul suo social network Truth Social, presumibilmente rivolto alla procuratrice generale Pam Bondi, che guida il dipartimento della giustizia, Trump ha espresso insoddisfazione per i ritardi nell’apertura di procedimenti giudiziari nei confronti del senatore della California Adam Schiff e della procuratrice generale dello stato di New York Letitia James, entrambi membri del Partito democratico.

“Bisogna fare giustizia, subito!”: il 20 settembre il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto al dipartimento della giustizia di perseguire alcuni dei suoi avversari politici, mentre il giorno dopo il Partito democratico ha reagito denunciando “una deriva verso la dittatura”.

Il 21 settembre il leader della minoranza democratica al senato, Chuck Schumer, ha denunciato “una deriva verso la dittatura”.

“Trump vuole trasformare il dipartimento della giustizia in uno strumento per colpire i suoi nemici, che siano colpevoli o meno, e posso assicurarvi che la stragrande maggioranza di loro non lo è affatto”, ha dichiarato in un’intervista alla Cnn.

“Queste sono cose che fanno i dittatori. È molto preoccupante e distruttivo per la nostra repubblica”, ha aggiunto.