Quando la libertà d’espressione viene limitata in nome della libertà d’espressione, non c’è da fidarsi. La vicenda di Jimmy Kimmel è il sintomo di una minaccia che incombe sugli Stati Uniti. Kimmel è un comico che da anni presenta il late night show dell’emittente ABC, una delle trasmissioni serali più popolari nel paese. La Abc, che appartiene al gruppo Disney, ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del programma dopo i commenti di Kimmel a proposito dell’uccisione dell’influencer conservatore Charlie Kirk.

Cosa ha detto Kimmel di così terribile? Non si è rallegrato dell’omicidio (che ha definito “insensato”) né ha offeso la memoria di Kirk, ma accusato Donald Trump e la sua “gang” di aver approfittato della morte di Kirk per attaccare la sinistra senza nessuna prova. È un’affermazione innocua e difficilmente contestabile. È quello che ho sostenuto anch’io, fortunatamente su France Inter e non su una tv statunitense.

Il clima politico si sta facendo inquietante. Brendan Carr, nominato da Trump a capo della Federal communications commission (Fcc), l’equivalente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) italiana, ha criticato le parole di Kimmel minacciando di imporre sanzioni contro chi le diffonde. Negli Stati Uniti centinaia di tv locali ritrasmettono i programmi delle grandi emittenti, ed è proprio il fatto che queste stazioni si sono tirate indietro ad aver spinto la Abc a prendere la sua decisione.