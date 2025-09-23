Macron ha precisato che l’apertura di un’ambasciata francese in un futuro stato palestinese sarà però subordinata alla liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas.

“È arrivato il momento di mettere fine alla guerra, ai bombardamenti, ai massacri e ai trasferimenti forzati. È arrivato il momento della pace, prima che sia troppo tardi”, ha aggiunto.

“La Francia riconosce lo stato della Palestina per favorire una convivenza pacifica tra il popolo israeliano e quello palestinese”, ha dichiarato tra gli applausi il presidente francese Emmanuel Macron.

Il 22 settembre la Francia e altri cinque paesi europei hanno riconosciuto lo stato della Palestina dalla tribuna dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, in un tentativo di aumentare la pressione su Israele affinché metta fine alla guerra nella Striscia di Gaza.

Anche Belgio, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco e Andorra hanno riconosciuto formalmente la Palestina nel corso di un vertice, copresieduto da Francia e Arabia Saudita, a cui non hanno partecipato Israele e Stati Uniti.

Il giorno prima lo stato palestinese era stato riconosciuto dal Regno Unito, dal Canada, dall’Australia e dal Portogallo.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva reagito al riconoscimento affermando di voler estendere la colonizzazione nella Cisgiordania occupata e ribadendo che non ci sarà mai uno stato palestinese.

Il presidente statunitense Donald Trump “considera il riconoscimento un regalo ad Hamas”, ha affermato il 22 settembre la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.