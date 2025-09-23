Benjamin Netanyahu lo ha detto chiaramente: ci saranno rappresaglie. Il primo ministro israeliano prenderà provvedimenti mirati contro i paesi che il 22 settembre hanno riconosciuto lo stato di Palestina, tra cui la Francia e il Regno Unito. E ci saranno anche misure politiche destinate a rendere ancora più irrealistica l’ipotesi di uno stato palestinese, a cui il governo di Tel Aviv si oppone fermamente.

La più grave dovrebbe essere l’annessione totale o parziale della Cisgiordania. Sarebbe un cambiamento radicale della situazione politica, perché il territorio, occupato fin dalla guerra dei sei giorni del 1967, sarebbe incorporato nello stato di Israele, chiudendo decisamente la porta alla nascita di uno stato palestinese.

Ma il progetto non è così facile, per questo il governo israeliano, che da anni vorrebbe realizzarlo, ha sempre rinunciato a fare un passo decisivo. Ancora oggi, nonostante la drammatizzazione dell’argomento e la pressione dell’estrema destra all’interno della coalizione al potere, Netanyahu continua a esitare.