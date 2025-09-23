Quello che viene spacciato per un investimento e una rigenerazione è in realtà il riciclaggio di un genocidio in uno spettacolo, una copertura per abbellire un progetto politico fondato sulle macerie di Gaza e sul silenzio dei suoi abitanti cacciati via.

Confezionato in rendering patinati e pubblicizzato come un salto verso il progresso, in realtà è il culmine di anni di devastazione premeditata: un piano per cancellare i palestinesi di Gaza e presentare la loro assenza sotto il marchio dell’innovazione.

Il piano della “Riviera Gaza” per trasformare un’enclave completamente rasa al suolo in una serie di futuristiche megalopoli balneari tecnologiche è scritto nel linguaggio degli investimenti e della modernità, ed è già stato ampiamente criticato.

Ma guardando al di là delle immagini al computer e delle presentazioni per gli investitori si può mettere a fuoco una verità più cruda: questa non è una strategia diplomatica ma un’estetica della cancellazione. Appare chiaro allora perché da due anni non c’è un progetto politico coerente di Israele per Gaza, se non la distruzione di massa, lo sterminio e la carestia: perché il vero piano è sempre stato la cancellazione.

La coreografia politica delle ultime settimane tradisce le priorità di questo progetto. Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, suo genero Jared Kushner, l’ex premier britannico Tony Blair e gli inviati israeliani si riunivano a porte chiuse per immaginare il futuro della Striscia, senza un singolo palestinese nella stanza, il genocidio è andato avanti, cancellando quel che restava della densità urbana e del tessuto sociale di Gaza.

La conclusione è che la cancellazione non è un ostacolo al piano, è la sua premessa.