Almeno 14 persone sono morte a Taiwan in seguito alla rottura di una diga naturale causato dal passaggio del super tifone Ragasa, che ha raggiunto ormai il sudest della Cina.

Le piogge torrenziali hanno causato la rottura di una diga naturale sul fiume Mataian, formata da precedenti smottamenti, facendo straripare le acque di un lago, che hanno allagato la città di Hualien, nell’est dell’isola.

Almeno 14 persone sono morte e 18 sono rimaste ferite, hanno annunciato le autorità locali, ma almeno 152 persone risultano disperse.

“In alcuni quartieri della città le acque hanno raggiunto il primo piano delle case, ma ora la situazione sta migliorando”, ha dichiarato all’Afp Lee Lung-sheng, vicecapo dei pompieri della contea di Hualien.