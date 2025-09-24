Secondo vari mezzi d’informazione statunitensi, l’uomo avrebbe però aperto il fuoco contro i detenuti e nessun agente dell’Ice sarebbe rimasto ferito.

“Anche se non conosciamo ancora il movente, sappiamo che gli agenti dell’Ice stanno affrontando violenze senza precedenti. Questo deve finire”, ha aggiunto.

“L’autore dell’attacco si è poi suicidato con un colpo di pistola”, ha dichiarato sul social network X la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem.

Il 24 settembre un uomo ha aperto il fuoco a Dallas, in Texas, contro un centro di detenzione per migranti dello United States immigration and customs enforcement (Ice), un’agenzia federale, uccidendo una persona e ferendone due, hanno annunciato le autorità statunitensi.

“In base ai primi elementi di cui disponiamo, un uomo ha aperto il fuoco contro un edificio pubblico da un altro edificio. Una persona è morta sul posto e altre due sono state portate in ospedale. Anche l’autore dell’attacco è morto“, ha affermato la polizia di Dallas.

“Probabilmente l’autore dell’attacco ha agito da solo”, ha dichiarato alla Cnn Todd Lyons, il direttore ad interim dell’Ice. “Le informazioni preliminari indicano che si è trattato di un cecchino”.

L’uomo era appostato su un tetto con un fucile, hanno riferito fonti della polizia all’emittente locale Fox4, precisando che si è poi suicidato all’arrivo degli agenti.