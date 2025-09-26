“Lo scontro ha causato la morte di diciassette detenuti”, ha affermato l’autorità penitenziaria Snai in un comunicato.

Il 25 settembre diciassette persone sono morte in uno scontro tra bande rivali in una prigione a Esmeraldas, nel nordovest dell’Ecuador. È stato il secondo episodio di questo tipo in pochi giorni nel paese sudamericano.

Alcune immagini diffuse sui social network, e verificate dall’Afp, mostrano i corpi di una decina di uomini in terra, a torso nudo e ricoperti di sangue. Molti sono decapitati.

Centinaia di familiari dei detenuti hanno raggiunto la prigione di Esmeraldas, vicino al confine con la Colombia, per avere notizie, hanno riferito i giornalisti dell’Afp.

La prigione ha una capacità ufficiale di 1.100 detenuti, ma nel 2022 ne ospitava più di 1.400, secondo la Snai.

Il 22 settembre tredici detenuti e un agente penitenziario erano morti nelle violenze scoppiate in una prigione a Machala, nel sudovest del paese. Nell’occasione i detenuti avevano usato anche bombe e granate.

Dal 2021 gli scontri tra bande rivali nelle prigioni dell’Ecuador hanno causato più di cinquecento morti.