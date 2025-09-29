Il 29 settembre il Vietnam ha annunciato che almeno undici persone sono morte nel passaggio del tifone Bualoi, mentre le Filippine hanno rivisto al rialzo un precedente bilancio, portandolo a 24 decessi. Dopo aver colpito le Filippine alla fine della scorsa settimana, Bualoi ha toccato terra in Vietnam la sera del 28 settembre con venti a 130 chilometri all’ora. Il tifone si è poi indebolito dirigendosi verso il Laos. In Vietnam il tifone, che ha colpito varie province nel centronord del paese, ha causato anche una ventina di dispersi. Tra questi, nove erano a bordo di pescherecci, ha precisato la polizia.

Più di 53mila persone erano state trasferite in rifugi temporanei allestiti in scuole e centri medici, hanno riferito le autorità vietnamite. Il 29 settembre quattro aeroporti e un tratto dell’autostrada nazionale sono rimasti chiusi. Bualoi è la decima tempesta a colpire il Vietnam quest’anno. Secondo l’Ufficio generale di statistica (Gso), tra gennaio e agosto almeno 175 persone sono morte nel paese a causa delle catastrofi naturali. I danni materiali ammontano a circa 316 milioni di euro, quasi il triplo rispetto allo stesso periodo del 2024.