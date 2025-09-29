“I ventisette hanno deciso di reintrodurre una serie di misure restrittive in relazione alle attività nucleari dell’Iran”, ha affermato in un comunicato il Consiglio dell’Unione europea.

Il 29 settembre l’Unione europea ha confermato di aver ripristinato le sanzioni contro l’Iran, come stabilito due giorni prima dalle Nazioni Unite, in seguito alle divergenze tra paesi occidentali e Teheran sul programma nucleare iraniano.

Il Consiglio di sicurezza aveva dato il via libera alle sanzioni in seguito al fallimento dei negoziati. Ma i tre paesi europei direttamente coinvolti nelle trattative – Germania, Francia e Regno Unito - e gli Stati Uniti hanno assicurato che il ripristino non segna la fine degli sforzi diplomatici.

Oltre alle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite, quelle europee prevedono anche il congelamento dei beni della banca centrale iraniana e altre misure economiche e commerciali.

Nel 2015 Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Russia e Cina avevano raggiunto un accordo con l’Iran che prevedeva la regolamentazione delle attività nucleari iraniane in cambio di una graduale revoca delle sanzioni internazionali.

Ma durante il primo mandato di Donald Trump, nel 2018, gli Stati Uniti si erano ritirati unilateralmente dall’accordo, reintroducendo delle sanzioni che hanno avuto un forte impatto sull’economia iraniana.

In risposta l’Iran aveva rinunciato a rispettare i suoi impegni sull’arricchimento dell’uranio, che l’accordo del 2015 limitava al 3,67 per cento.

A giugno Israele aveva scatenato una guerra di dodici giorni contro l’Iran, bombardando siti nucleari e militari, e uccidendo comandanti e scienziati iraniani. Il conflitto era scoppiato mentre gli Stati Uniti erano impegnati in colloqui indiretti con l’Iran. Anche Washington aveva colpito dei siti nucleari iraniani.