Il 28 settembre un uomo ha ucciso quattro persone in una chiesa mormone del Michigan, negli Stati Uniti, dopo aver sfondato le porte dell’edificio con la sua automobile, in quello che il presidente Donald Trump ha definito “un nuovo attacco contro i cristiani”. L’autore dell’attacco, Thomas Jacob Sanford, 40 anni, è stato ucciso dalle forze di sicurezza otto minuti dopo l’inizio dell’attacco, durante il quale la chiesa, che si trova a Grand Blanc, è stata anche incendiata, ha precisato la polizia. “Sembrerebbe un nuovo attacco mirato contro i cristiani negli Stati Uniti”, ha affermato Trump sul suo social network Truth Social. “Quest’epidemia di violenza nel nostro paese deve cessare immediatamente!”, ha aggiunto, a meno di tre settimane dall’omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk.

L’attacco ha causato almeno quattro morti, due dei quali sono stati ritrovati tra le macerie della chiesa, ha dichiarato in conferenza stampa William Renye, il capo della polizia di Grand Blanc. “L’Fbi sta indagando su quest’episodio come atto di violenza mirata”, ha affermato durante la stessa conferenza stampa l’agente speciale Reuben Coleman. Renye ha riferito che alle 10.25 Sanford, originario della vicina località di Burton, ha sfondato le porte dell’edificio alla guida di un veicolo, mentre centinaia di persone si trovavano all’interno. L’uomo ha poi aperto il fuoco contro i fedeli “con un fucile d’assalto”, prima di essere neutralizzato da due membri delle forze di sicurezza, ha proseguito, sottolineando che durante l’attacco ha anche “appiccato deliberatamente un incendio”.