Il 30 settembre l’Afghanistan ha vissuto il secondo giorno consecutivo senza internet e telefonia mobile, dopo che il regime dei taliban ha interrotto la rete in fibra ottica.

È la prima volta che le telecomunicazioni sono interrotte nel paese dal ritorno al potere dei taliban, che hanno introdotto numerose restrizioni in conformità con la loro interpretazione della legge islamica.

“Senza telefono e internet siamo ciechi”, ha dichiarato Najibullah, un commerciante di 42 anni di Kabul. “Tutte le nostre attività dipendono dai telefoni cellulari. Oggi è come un giorno festivo, siamo tutti a casa. Lavorare è impossibile”.