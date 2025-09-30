Il 29 settembre le Nazioni Unite hanno affermato che almeno 22 persone sono state uccise in Madagascar dall’inizio delle manifestazioni di protesta, quattro giorni prima. Lo stesso giorno il presidente Andry Rajoelina ha destituito il governo.

Nell’isola dell’oceano Indiano le rivolte popolari sono frequenti. Una delle più ampie degli ultimi anni aveva portato alla caduta del presidente Marc Ravalomanana nel 2009.

“Almeno 22 persone sono morte e più cento sono rimaste ferite”, ha affermato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in un comunicato. “Tra le vittime ci sono manifestanti e passanti uccisi dalle forze di sicurezza, ma anche persone morte nelle violenze e nei saccheggi che hanno accompagnato le manifestazioni, commessi però da individui e bande che non avevano niente a che fare con le proteste”, si legge nel comunicato, firmato dall’alto commissario Volker Türk.